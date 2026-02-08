انخفاضات حادة في أسعار النفط



شهدت أسعار النفط انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، وسط تقلبات ملحوظة، مع تواتر الأنباء المختلفة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعد سجال بين واشنطن وطهران، وتصريحات متبادلة بشأن ضربة أمريكية محتملة، قبل أن ينتهي الأسبوع بعقد جلسة محادثات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، كان لكل ذلك تداعيات مباشرة على الأسواق.



وتناغماً مع تلك التطورات سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 3.37 % هبوطاً إلى 68.05 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 70.69 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي،

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائر بنسبة

2.55 % هبوطاً إلى 63.55 دولاراً للبرميل، وذلك بالمقارنة مع 65.21 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.