100 مليار يوان حجم سوق إعادة تدوير بطاريات الطاقة في الصين بحلول 2030

توقعت الجمعية الصينية لمهندسي السيارات أن يتجاوز حجم سوق صناعة إعادة تدوير بطاريات الطاقة في الصين 100 مليار يوان (نحو 138 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 حيث يشهد السوق نمواً متسارعاً .

وذكرت قناة الصين المركزية أن البيانات أظهرت أن الحجم الإجمالي للبطاريات المستعملة تجاوز 580 ألف طن في عام 2023، مما جذب العديد من الشركات للاستثمار في مجال إعادة التدوير عبر الاستخدام المتتالي وإعادة المعالجة.

وفي مدينة تشوتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، يتم تفكيك حزم البطاريات المستعملة، حيث تتم إعادة فحص الوحدات ذات الأداء الأفضل وتجميعها في بطاريات جديدة تلبي متطلبات الاستخدام المتتالي.

وأشارت البيانات إلى أن العديد من الشركات في الصناعات ذات الصلة سجلت نمواً سنوياً في أعمالها بنسبة 30%، مع تسريع توسعها محلياً ودولياً.

وأوضح وانغ جينتاو، مدير شركة المواد الجديدة في مقاطعة هوبي، أن معدل إعادة تدوير المواد يتجاوز 98%، مؤكداً قدرة الشركة على الاستفادة الكاملة من جميع العناصر القيمة في البطاريات.

وتشير أحدث البيانات إلى أن السوق في نمو مستمر، حيث تجاوزت القدرة الإجمالية للاستخدام المتتالي وإعادة المعالجة في الصين 800 ألف طن و1.8 مليون طن سنوياً على التوالي.