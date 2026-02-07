«وول ستريت» تنتفض عقب موجة بيع حادة

ارتفعت الأسهم الامريكية، أمس، وانتفضت مؤشرات «وول ستريت» مع تعافي أسهم شركات البرمجيات عقب موجة بيع حادة على إثر مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمالها.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.34% أو 611 نقطة إلى 49519 نقطة وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.16% إلى 6863 نقطة، وصعد «ناسداك» المجمع 1.22% إلى 22720 نقطة.

وانخفض سهم «أمازون» 9% إلى 202.16 دولار، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال دون التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2025 فيما ارتفع سهم «ريديت» 6.32% إلى 160.9 دولار.

وتراجعت تدفقات صناديق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، في ظل حذر المستثمرين عقب موجة بيع طالت أسهم البرمجيات، رغم نتائج الأعمال القوية التي أعلنت عنها شركات التكنولوجيا.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي ليبر»، بلغت التدفقات نحو 5.58 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير، بانخفاض 48% عن التدفقات التي جذبتها في الأسبوع الذي يسبقه.

واستقطبت صناديق أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات بقيمة 1.1 مليار دولار، بينما واجهت نظيرتها للشركات المتوسطة والصغيرة سحوبات بلغت 1.59 مليار دولار، و1.67 مليار دولار على الترتيب.

وأثرت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات في معنويات المستثمرين، إذ سحبوا نحو 2.34 مليار دولار من صناديق قطاع التكنولوجيا، في حين ضخوا 2.11 مليار دولار في قطاع التصنيع، و1.44 مليار في التعدين.

إلى ذلك اتسعت قاعدة الشركات الأمريكية التي أعلنت عن ارتفاع في أرباحها الفصلية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات، ما يزيد من تفاؤل المستثمرين بشأن عوائد مجموعة واسعة من القطاعات.

وبحسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، شهدت أكثر من 75% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» التي أعلنت نتائجها حتى الآن نمواً في الأرباح مقارنة بالعام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ الربع الثالث في 2021.