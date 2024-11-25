«بلاك فرايدي» يضع الإنفاق الاستهلاكي تحت المجهر

تتجه الأنظار إلى مؤشري صحة المستهلك الأمريكي، وقطاع التجزئة في الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية، حيث ينطلق موسم التسوق مع عطلة «بلاك فرايدي»، والذي قد يلقي الضوء على كيفية تعامل المشترين مع الأسعار المرتفعة.

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.7% في الأسبوع الماضي، واقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق؛ مع استيعاب المستثمرين لنهاية موسم إعداد التقارير للربع الثالث القوي للشركات، ومن المتوقع أن تكون الأرباح قد ارتفعت بنحو 9% عن 2023، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي عن الأسهم الأمريكية.

لكن نتائج الأرباح الأخيرة لشركتي تجزئة بارزتين أظهرت توقعات متباينة بشكل حاد؛ وهما «وول مارت»، حيث رفعت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للمرة الثالثة على التوالي، والأخرى هي «تارجت» التي تراجعت أسهمها بعد توقعاتها لمبيعات الربع الرابع ومكاسبها دون التوقعات.

لكن محلل رويترز الاقتصادي لويس كراوسكوف؛ يشير إلى أن موسم التسوق «بلاك فرايدي» قد يوفر مزيداً من الرؤى حول الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وقالت آبي روش المحللة الاستثمارية في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمينت»: «رغم تباطؤ معدلات التضخم عن ذروتها وتراجعها عن أعلى مستوياتها في 40 عاماً قبل عامين، لا تزال الأسعار المرتفعة تمثل تحدياً للمستهلكين».

وأشارت إلى أن الإنفاق القوي حتى نهاية العام قد يدعم موجة البيانات الأخيرة التي أظهرت معدلات نمو اقتصادي أقوى من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث انتعاش تضخمي، مما يقيد التوقعات بشأن مدى قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «مورغان ستانلي» على حوالي 2000 مستهلك ونشر في وقت سابق من نوفمبر الجاري، فإن لدى الأمريكيين نظرة أكثر تفاؤلاً للتسوق خلال «بلاك فرايدي» مقارنة بالعامين السابقين؛ حيث قال حوالي 35% منهم إنهم يتوقعون إنفاق المزيد هذا الموسم مقارنة بعام 2023.

وسيكون «بلاك فرايدي» أيضاً اختباراً لأداء أسهم شركات التجزئة، التي تنوع أدائها في عام 2024.

ومن بين أكبر اللاعبين في هذا القطاع من حيث القيمة السوقية، «وول مارت» التي ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 70%، و«كوستكو هولسيل» قفزت بنسبة 46%، و«أمازون» التي تتمتع بأعمال متنوعة تشمل الحوسبة السحابية، والتي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 30%.

وفي المقابل؛ عانت أسهم شركات أخرى، مثل «دولار جنرال ودولار تري» تراجعتا بأكثر من 40% و50% على التوالي، حيث يشير المحللون إلى أن التضخم يؤثر بشكل خاص على قاعدة المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.

وتراجعت أسهم «تارجت» بنسبة 12% على مدار العام، حيث تراجعت أعداد المتسوقين المهتمين بالأسعار المنخفضة عن منافسيها.

ومن المقرر صدور دفعة جديدة من أرباح شركات التجزئة في الأسبوع المقبل، بما في ذلك تقارير من «بيست باي» و«ميسي» و«نوردستروم» و«أربان أوتفيترز».

كما سيحصل المستثمرون على نظرة جديدة على التضخم، مع إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهري في 27 نوفمبر، والذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

وقال مايكل أوراورك، كبير استراتيجيي السوق في جونز تريدينج: «الاقتصاد في وضع جيد؛ فالأمر يتعلق فقط بمعالجة سنوات عدة من ارتفاع التضخم، ومن منظور بائع التجزئة، فإن الكثير منه يتعلق بالتأكد من حماية هوامش الربح مع محاولة توفير القيمة التي ستجذب المستهلك».



أبرز أحداث الأسبوع:

25 نوفمبر:

نتائج: زووم فيديو

26 نوفمبر:

نتائج: كراود سترايك، اتش بي، ماسيز، نوردستروم

مؤشر «إس آند بي كورلوجيك كيس - شيلر» لأسعار المنازل

مؤشر ثقة المستهلك الشهري عن نوفمبر

مبيعات المنازل الجديدة عن شهر أكتوبر

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

27 نوفمبر:

نتائج: كراود سترايك، اتش بي، ماسيز، نوردستروم

معدلات الشكاوى من البطالة

مؤشر طلبات السلع المعمرة عن شهر أكتوبر

الميزان التجاري للسلع

مؤشر مخزونات التجزئة المتقدمة

مؤشر مخزونات الجملة المتقدمة

الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (الإصدار الأول)

مؤشرات «الدخل الشخصي - الإنفاق الشخصي - الاستهلاك الشخصي» عن أكتوبر

مؤشر مبيعات المنازل المعلقة عن شهر أكتوبر

28 نوفمبر:

عطلة عيد الشكر

29 نوفمبر:

لا شيء مقرراً