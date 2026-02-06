النفط يواصل التراجع قبيل المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تراجعها ‌اليوم الجمعة، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 67.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش ⁠بعد أن تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة 2.75 بالمئة. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.77 ​دولاراً للبرميل بانخفاض 52 سنتا أو 0.​82 بالمئة، بعد إغلاقه ​أمس الخميس على هبوط 2.84 بالمئة.

ويتجه الخامان لتسجيل أول ‌تراجع أسبوعي ‌في أكثر ⁠من شهر، وهما حاليا على انخفاض بأكثر من ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوياتهما في ستة أشهر تقريبا المسجلة في أواخر ​يناير عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران.

واتفقت البلدان على عقد محادثات في سلطنة عُمان اليوم الجمعة وسط تصاعد التوتر، وذلك بعد تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط وجهود حثيثة بذلتها أطراف إقليمية لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية يخشى كثيرون من أن تتطور إلى حرب أوسع.