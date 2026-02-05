موجة بيع أسهم التكنولوجيا تضرب «وول ستريت».. وخسائر أوروبية بعد تثبيت الفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، تحت وطأة موجة بيع أسهم التكنولوجيا، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، عقب صدور بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.65 %، أو 313 نقطة، إلى 49187 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.67 %، إلى 6825 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.71 %، إلى 22592 نقطة.

وانخفض سهم «ألفابت» 6.58 %، إلى 311.4 دولاراً، بعدما توقعت الشركة زيادة حادة في الإنفاق الرأسمالي هذا العام، مع التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «استراتيجي» 6.65 %، إلى 120.6 دولاراً، و«كوين باس» 3.1 %، إلى 163.2 دولاراً، و«روبن هود» 2.2 %، إلى 78.83 دولاراً، مع استمرار خسائر العملات المشفرة.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات هبط العائد على السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار 4.6 نقاط أساس إلى 4.232 %.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة- 5.5 نقاط أساس، إلى 3.504 %، كما تراجع العائد على نظيرتها لأجل 30 عاماً بمقدار 2.9 نقطة، إلى 4.886 %.

وكشفت بيانات عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة بما يفوق التوقعات، إلى جانب زيادة عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة بوتيرة حادة خلال يناير.

خسائر أوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، بعد تثبيت أسعار الفائدة في دول الاتحاد الأوروبي وفي إنجلترا، في ظل متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوورب 600» بنحو 1.05 %، إلى 611.65 نقطة، مع تراجع قطاعي الدفاع والنفط 2.3 % و2.4 % على الترتيب.

وهبط مؤشر «داكس» الألماني 0.45 %، إلى 24491 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.3 %، إلى 8238 نقطة، وفايننشال تايمز البريطاني 0.9 %، إلى 10309 نقاط.

وصعد سهم «بي إن بي باريبا» 1.15 %، بعدما أعلن أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول، عن نتائج أعمال فاقت التوقعات للربع الرابع، بينما هبط سهم «شل» 3.4 %، إثر تسجيل صافي أرباح دون التقديرات.