ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من التوقعات

ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من يناير، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة، أمس، بينما كان من المتوقع أن تبلغ نحو 212 ألف طلب.

وتعني المؤشرات الجديدة أن النشاط الاقتصادي الأمريكي تأثر بالظروف الجوية الشتوية مع نهاية الشهر الماضي، ما انعكس على سوق العمل في الولايات المتحدة، مع تعطل الأنشطة التجارية في عدد من الولايات.

من جانب آخر، ارتفعت عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال يناير، لتصل إلى أعلى مستوى لها في هذا الشهر منذ عام 2009، مع تراجع خطط التوظيف، بحسب بيانات «تشالنجر وجراي آند كريسماس».

وتقدم البيانات صورة ضعيفة عن سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير في الحادي عشر من فبراير، وذلك بعد تأجيل إصداره، بسبب الإغلاق الجزئي الأخير للحكومة.