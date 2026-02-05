أبل تتجاوز ألفابت وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم

أصبحت «أبل» ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية خلال تعاملات الخميس، لتتجاوز «ألفابت»، مالكة «جوجل»، على الرغم من تراجع سهمي كلتا الشركتين.

وخلال التداولات، تراجع سهم صانعة «آيفون» بنسبة 0.31% إلى 275.64 دولاراً، لتسجل قيمتها السوقية 4.05 تريليونات دولار.

بينما هبط سهم «ألفابت» بنحو 5.10% إلى 316.10 دولاراً، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 3.82 تريليونات دولار.

يأتي ذلك في ظل موجة الاضطراب التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، حيث توقعت «ألفابت» في تقريرها المالي الأخير زيادة الإنفاق الرأسمالي هذا العام بنحو الضعف، في مؤشر على عزمها التوسع في أعمال الذكاء الاصطناعي في وقت يخشى فيه المستثمرون من تشكل فقاعة.

وحافظت «إنفيديا» على صدارة قائمة أكبر شركات العالم، بقيمة سوقية تبلغ 4.195 تريليونات دولار، وجاءت «مايكروسوفت» في المركز الرابع بقيمة 2.966 تريليون دولار، يليها «أمازون» بقيمة 2.374 تريليون دولار.