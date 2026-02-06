«بوينغ» تلغي 300 وظيفة

تستعد شركة «بوينغ» لإلغاء حوالي 300 وظيفة في سلسلة التوريد من قسم الدفاع التابع لها، وستبلغ العمال المتضررين هذا الأسبوع، وفقاً لمصدر مطلع على هذه الخطوة. وتتوزع تخفيضات الوظائف على عدد من المواقع.

ويأتي التقليص في القوة العاملة في وقت تقوم فيه شركات مثل «أمازون» و«يونايتد بارسل سيرفس» بتقليص الوظائف ومراقبة عدد الموظفين عن كثب. وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، رداً على استفسار حول تسريح العمال:

«تقوم بوينغ بانتظام بتقييم وتعديل قوتها العاملة لتبقى متماشية مع التزاماتنا تجاه عملائنا ومجتمعاتنا». وبحسب مصادر مطلعة «بوينغ» لا تزال في وضع التوظيف، مع وجود أكثر من 1300 وظيفة شاغرة. يذكر أن عدد موظفي صانع الطائرات بلغ 182000 شخص في نهاية عام 2025، بزيادة حوالي 10000 عامل عن العام السابق، وفقاً للإيداعات الفيدرالية.