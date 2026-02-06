الدولار يتعافى بدعم نتائج الشركات الأمريكية

تعافى الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، أمس، حيث اكتسب بعض ​القوة هذا الأسبوع مع تقييم الأسواق المالية لموسم إعلان نتائج الشركات الأمريكية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 0.2% إلى 96.671 بعد أن تداول بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق. ووصل اليورو إلى 1.1800 ⁠دولار.

وسينصب تركيز المستثمرين على المؤتمر الصحفي الذي سيعقب إعلان السياسة النقدية لتقييم التوقعات بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ولم يشهد الجنيه الاسترليني تغيراً ⁠يذكر عند 1.3650 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع هو الآخر أن يثبت الفائدة.

ووصل الدولار إلى 156.92 يناً، مع دخول الحملة الانتخابية اليابانية مرحلتها النهائية قبل انتخابات الأحد. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي.إم.إي» تشير تقديرات العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي ​إلى احتمال بنسبة 90.​6% أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين وينتهي في 18 مارس، دون تغيير عن اليوم السابق.

وتراجع الدولار مقابل اليوان الصيني المتداول في الخارج بهونغ كونغ 0.1% إلى 6.9386 يوان بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.70045 ‍دولار بعد صدور بيانات الميزان التجاري التي جاءت أعلى قليلاً من توقعات السوق. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.60045 دولار.

يرى محللون من بنك أوف أمريكا أن التركيز سينصب على الأرجح على زيادة حالة عدم اليقين، مع تعديلات طفيفة فقط في التواصل. مع بدء جلسة التداول الآسيوية، قالت ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب لها إنها تشعر بقلق أكبر إزاء تعثر التقدم في مكافحة التضخم أكثر من قلقها إزاء ضعف سوق العمل، وهي إشارة قوية إلى أنها لن تدعم خفضاً آخر لأسعار الفائدة حتى تبدأ ضغوط الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية في التراجع.