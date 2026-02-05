موجة بيع أسهم التكنولوجيا تهبط بـ «وول ستريت»

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل موجة بيع أسهم التكنولوجيا، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، عقب صدور بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.3% أو 600 نقطة إلى 48.900 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.3% إلى 6.793 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.6% إلى 22.537 نقطة.

وانخفض سهم «ألفابت» 6.58% إلى 311.4 دولاراً، بعدما توقعت الشركة زيادة حادة في الإنفاق الرأسمالي هذا العام، مع التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما تراجع سهم «استراتيجي» 6.65% إلى 120.6 دولاراً، و«كوين باس» 3.1% إلى 163.2 دولاراً، و«روبن هود» 2.2% إلى 78.83 دولاراً، مع استمرار خسائر العملات المشفرة.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات هبط العائد على السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار 4.6 نقاط أساس إلى 4.232%.

أما العائد على سندات الخزانة لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة- فانخفض 5.5 نقاط أساس إلى 3.504%، كما تراجع العائد على نظيرتها لأجل 30 عاماً بمقدار 2.9 نقطة إلى 4.886%.

وكشفت بيانات عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة بما يفوق التوقعات، إلى جانب زيادة عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة بوتيرة حادة خلال يناير.