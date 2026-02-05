تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية والبريطانية

ثبّت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، مؤكداً أن التضخم سيستقر عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية.

وقرر البنك في اجتماع الخميس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 2%، بما يتوافق مع التوقعات.

وأوضح البنك في بيان أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يظهر قدراً من المرونة في بيئة دولية صعبة، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة، وتعزيز الإنفاق الحكومي في قطاعي الدفاع والبنية التحتية.

وفي المقابل أشار المصرف المركزي إلى أن آفاق النمو لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

من جانبه ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وظهور مؤشرات على انتعاش النمو الاقتصادي.

وصوت 5 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، في حين أيد أربعة منهم خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح البنك في بيان اليوم، أن معدل التضخم، رغم بقائه أعلى من مستهدف 2%، من المتوقع أن يتباطأ مجدداً إلى مستويات قريبة من الهدف اعتباراً من أبريل، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة.

وأضاف البنك أن أعضاءه ناقشوا مخاطر استمرار ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد قليلاً على 5%.

في المقابل أبدى بعض الأعضاء حذرهم من خفض الفائدة بوتيرة سريعة، محذرين من أن ضغوط الأجور والتضخم الأساسي قد تظل مرتفعة، بما قد يتطلب بقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول.