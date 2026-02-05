ألفابت تتجاوز التوقعات.. وتخطط لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ألفابت، المالكة لغوغل، عن نتائج أرباح الربع الرابع، بعد إغلاق السوق، حيث تجاوزت التوقعات.

وبلغت الأرباح لكل سهم 2.82 دولار مقارنة بتقديرات المحللين عند 2.63 دولار، فيما وصلت الإيرادات إلى 113.83 مليار دولار مقابل 111.43 مليار دولار المتوقعة.

بلغ صافي دخل المجموعة 34.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي.

سجلت وحدة غوغل كلاود إيرادات بلغت 17.66 مليار دولار، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي، ومقارنة بـ16.18 مليار دولار المتوقعة، ما يعكس النمو المتواصل في خدمات الحوسبة السحابية.

أما إيرادات الإعلانات على يوتيوب فقد بلغت 11.38 مليار دولار، أقل قليلاً من التقديرات عند 11.84 مليار دولار.

لا يزال نشاط غوغل الأساسي، أي محرك البحث والإعلانات الإلكترونية، المحرك الرئيسي لإيراداتها، إذ حقق 82.3 مليار دولار في الربع الأخير.

كما ارتفعت تكاليف الاستحواذ على الحركة إلى 16.59 مليار دولار مقارنة بـ16.20 مليار دولار المتوقعة، وهو ما يعكس زيادة في الإنفاق لجذب المستخدمين.

أكدت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2026 بين 175 و185 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف ما أنفقته في 2025.

هذا التوجه يعكس استراتيجية غوغل لتعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، حيث يواصل الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وألفابت، سوندار بيتشاي، قيادة جهود توسع الشركة في هذا المجال، كما ظهر خلال افتتاح مركز جديد للذكاء الاصطناعي في باريس عام 2024.

وقال بيتشاي إن تطبيق جيميناي «بات يضم أكثر من 750 مليون مستخدم نشط شهرياً»، فيما تقول «أوبن إيه آي» إن تطبيقها تشات جي بي تي يضم 800 مليون مستخدم نشط أسبوعياً.

ورغم هذا النمو القوي، تكبد قسم «آذر بتس» (Other Bets) التجريبي التابع لشركة ألفابت والذي يضم وحدة السيارات ذاتية القيادة «وايمو»، خسارة قدرها 3.6 مليارات دولار من إيرادات لم تتجاوز 370 مليون دولار.