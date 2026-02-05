تراجع العملات المشفرة والبيتكوين تهبط دون 70.5 ألف دولار

هبطت أسعار العملات المشفرة في تعاملات الخميس وسط موجة بيعية مستمرة، بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إلى أن الحكومة لن تقدم أي دعم مالي للعملات المشفرة.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 3.88% لتتداول عند 70.46 ألف دولار، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وهبطت الإيثريوم بنسبة 4% لتصل إلى 2085.7 دولاراً، كما تراجعت كل من الريبل 5.68% عند 1.428 دولار، ودوج كوين 1.50% إلى 10.13 سنت.

وخلال نقاش حاد في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء، سُئِل "بيسنت" عما إذا كانت الوزارة مخولة بشراء البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة، فأجاب: ليس لدي صلاحية القيام بذلك.

وانتقد الخبير الاقتصادي "نوريل روبيني" العملات المشفرة في مقال له، موضحًا أن التراجع الحالي يؤكد طبيعتها شديدة التقلب.