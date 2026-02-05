ضغوط قطاع التكنولوجيا تحاصر الأسهم الأمريكية

تباينت الأسهم الأمريكية خلال تداولات، الأربعاء، وسط ضغوط من قطاع التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.75% أو 379 نقطة إلى 49620 نقطة، خلال التداولات، وزاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6922 نقطة، في حين انخفض «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% إلى 23211 نقطة.

وهبط سهم «إيه إم دي» بنسبة 13% إلى 210.9 دولارات، بعدما أصدرت الشركة توقعات مالية مخيبة للآمال، رغم أنها حققت إيرادات قياسية في الربع الرابع من 2025.

أثر هذا على أسهم شركات الرقائق الأمريكية، حيث تراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 3.15% إلى 406.15 دولارات، و«برودكوم» بنسبة 1.15% إلى 316.15 دولاراً.

التوظيف

وأظهر تقرير ⁠التوظيف، الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي، ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع في يناير.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 22 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ⁠أن أظهرت بيانات معدلة بالخفض أن التوظيف زاد 37 ألف وظيفة في ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون ⁠في استطلاع لرويترز أن يرتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 48 ألف وظيفة بعد تقارير سابقة عن زيادة بلغت 41 ​ألف وظيفة في ديسمبر.

وجرى إعداد تقرير ​التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، بالشراكة مع ‌مركز أبحاث ‌الاقتصاد الرقمي ⁠التابع لجامعة ستانفورد، وأعطى التقرير مؤشراً ضعيفاً لتقديرات مكتب إحصاءات العمل بشأن الوظائف في القطاع الخاص.

وتأخر إصدار ​تقرير التوظيف ​الأكثر شمولاً ومتابعة من مكتب إحصاءات العمل لشهر يناير، والذي كان ‍من المقرر إصداره يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي»، جيروم باول، الأسبوع الماضي «تلمح مؤشرات سوق العمل ‍إلى أن الأوضاع قد تستقر بعد فترة من التحسن التدريجي»، وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق بين 3.50 و3.75%.

أوروبا

واستقرت الأسهم ⁠الأوروبية بدعم من نتائج الشركات، مع متابعة المستثمرين لأسهم مطوري البرمجيات، وانتظارهم تقريراً مهماً عن التضخم، واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 618.26 نقطة بحلول ⁠الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض قطاع الرعاية الصحية 1.9 % متصدراً القطاعات الخاسرة.

وهوى سهم نوفو نورديسك 18.⁠7 % بعد أن قالت الشركة المصنعة لعقار ويجوفي إنها تتوقع انخفاض مبيعاتها وأرباحها التشغيلية في عام 2026 على أساس ​سنوي.

فيما تخوض الشركة منافسة شديدة ​في سوق أدوية إنقاص ​الوزن. وساعد صعود أسهم الطاقة 1.3 %، مقتفية أثر ارتفاع أسعار ⁠النفط في الحد من الخسائر، مع تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

في الوقت نفسه، يتابع المتعاملون ​شركات ​البرمجيات الأوروبية، التي تعرضت لضغوط في الجلسة السابقة، وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا والإعلام 0.3 % و0.5 % على الترتيب، بعد تسجيل تراجعات حادة، أمس.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر يناير، التي تصدر في وقت لاحق، ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن التضخم يبلغ %، أي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مع انحسار ضغوط الأسعار.

اليابان

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني، بعد يوم من تسجيله مكاسب حادة، إذ اقتفت شركات ‌تطوير البرمجيات موجة بيع لدى قريناتها العالمية، وانخفض المؤشر نيكاي 0.78% إلى 54293.36 نقطة، وكان المؤشر قد ارتفع 4% تقريباً إلى مستوى قياسي الثلاثاء، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 25 أكتوبر⁠.

واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الجلسة على ارتفاع 0.27% إلى 3655.58 نقطة. وانخفضت أسهم شركات تطوير البرمجيات والأنظمة، حيث نزل أسهم إن.إي.⁠سي 11.79%، وتراجع سهما نومورا للأبحاث وفوجيتسو أكثر من 7% لكل منهما.

وتزايدت عمليات البيع المكثف بين شركات تحليل البيانات وتقديم الخدمات المهنية والبرمجيات الأمريكية والأوروبية ​خلال الليل، وأشار بعض المستثمرين إلى أن السبب الرئيسي ​هو تطوير أنثروبك ​في الآونة الأخيرة لروبوت دردشة، يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في ‌توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري: «‌لم تتفاعل الشركات المحلية مع موجة البيع، التي شهدتها شركات البرمجيات قبل بعض الوقت في الولايات المتحدة، لكنها تأثرت أخيراً اليوم بهذه الموجة».

وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة ​بالرقائق، إذ ​تراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون أكثر من 2% لكل منهما، ما أدى إلى أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، وهوى سهم ريكروت هولدنجز - التي تمتلك شركة البحث عن الوظائف إنديد - 10%، وانخفض سهم نينتندو 10.98% بعد إبقاء الشركة توقعات أرباحها السنوية وتوقعاتها المتعلقة بالأجهزة.

وسجلت الشركة، الثلاثاء، قفزة 23% في أرباحها الفصلية، بفضل المبيعات القوية ‍لجهاز سويتش 2. ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفع 66%، وانخفض 30%، وارتفعت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، إذ قفز سهم فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا 7.3% و4.‍7% على الترتيب.