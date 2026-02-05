العملات المشفرة تخسر نصف تريليون في 5 أيام

خسر سوق العملات المشفرة نحو 500 مليار دولار من قيمته السوقية في آخر 5 أيام، بقيادة عملة «بتكوين»، التي تداولت أقل من 73 ألف دولار قبل أن تقلل من خسائرها.

وتراجعت عملة بتكوين، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة انتخابه في أوائل نوفمبر من عام 2024، وهو ما كان قد عزز التوقعات بإدارة أكثر دعماً للعملات المشفرة.

وسجلت العملة المشفرة الأصلية أدنى مستوى لها في 15 شهراً عند 72877 دولاراً في الولايات المتحدة، قبل أن تقلص جزءاً من خسائرها خلال التعاملات الآسيوية،أمس.

ويأتي ذلك على الرغم من تسجيل صناديق تداول «بتكوين» استثمارات إيجابية بـ560 مليون دولار يوم الاثنين، وهي الأعلى منذ 14 يناير الماضي.

وتراجعت عملة بتكوين عند 75991.12 دولاراً، أمس، بانخفاض نحو 0.04%، فيما هبطت عملة إيثر بنسبة 0.79% عند 2257.11 دولاراً، واستقرت الريبل لتتداول عند 1.6015 دولار.

وخيّم التراجع على أغلب العملات المشفرة، وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 2.46% إلى نحو 2.58 تريليون دولار، منها نحو 1.5 تريليون دولار القيمة السوقية لعملة بتكوين.

وأظهرت بيانات شركة «كوين جيكو» (CoinGecko) أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفض بمقدار 467.6 مليار دولار منذ 29 يناير.

ولا تزال «بتكوين» منخفضة بنسبة 13% هذا العام، وبنحو 39% مقارنة بذروتها المسجلة في 6 أكتوبر، حين تجاوز سعرها 126 ألف دولار.

ويثير هبوط «بتكوين» شكوكاً متزايدة حول قدرتها على أداء دور «الذهب الرقمي»، بعدما فشلت في لعب دور الملاذ الآمن خلال فترات تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

في غضون ذلك، حذر المستثمر مايكل بوري هذا الأسبوع من أن «بتكوين» برزت كونها أصلاً للمضاربين، عقب إخفاقها في ترسيخ مكانتها أداة تحوط مماثلة للمعادن النفيسة.