ارتفاع أسعار النحاس في شنغهاي

ارتفعت أسعار النحاس في شنغهاي خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بردود فعل المستثمرين على تداول خطة للصين تهدف لتوسيع احتياطياتها الاستراتيجية من المعدن الأحمر.

وقفز عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 3.45% عند 105.16 آلاف يوان (15159.29 دولاراً) للطن، بحسب «رويترز».

فيما انخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9% لتسجل 13.359 ألف دولار للطن، خلال التداولات.

وفي حين أعلنت الجمعية الصينية لصناعة المعادن غير الحديدية المدعومة من الدولة، أن بكين ستستكشف آليات لتوسيع مخزون مركزات النحاس، إلا أن مركز أبحاث «أنتايكي» دعا المستثمرين للحذر، موضحاً أن هذه الأفكار لا تزال في مراحلها الأولية وقيد النقاش.