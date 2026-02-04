إيرادات «أوبر» تقفز 20% في الربع الرابع مع زيادة عدد المستخدمين

سجلت «أوبر تكنولوجيز» إيرادات فصلية فاقت التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكنها رجحت أرباحا أقل من تقديرات السوق للربع الحالي، حيث تأثرت هوامش الربحية سلباً بمحاولة الشركة زيادة عدد الرحلات من خلال خيارات نقل بأسعار معقولة.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 14.36 مليار دولار بارتفاع 20% عن الفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ الدخل التشغيلي 1.8 مليار دولار بزيادة 130%.

وبلغت ربحية السهم المعدل 0.71 دولار بزيادة 27%.

وتوقعت الشركة في بيان أعمالها، أن تتراوح أرباحها المعدلة للسهم الواحد في الربع الأول بين 65 سنتاً إلى 72 سنتاً، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 76 سنتاً، على أن ترتفع قيمة الحجوزات الإجمالية إلى 53.5 مليار دولار.

وقال «دارا خسروشاهي»، الرئيس التنفيذي للشركة في البيان، إن «أوبر» حققت أداءً قياسياً في الربع الرابع، حيث تجاوز عدد مستخدميها 200 مليون مستخدم شهرياً، وأتموا أكثر من 40 مليون رحلة يومياً.