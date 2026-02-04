49 اكتتاباً في المنطقة بإجمالي عائدات 7.3 مليارات دولار خلال 2025

كشف تقرير «إرنست ويونغ» الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأخير من 2025، عن تسجيل أسواق المنطقة 10 اكتتابات عامة أولية خلال هذا الربع، بإجمالي عائدات 1.7 مليار دولار. أما على مدار 2025، فقد سجلت المنطقة 49 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 7.3 مليارات دولار.

وقال براد واتسون، رئيس «EY-Parthenon» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يعكس نشاط الاكتتابات العامة خلال الربع الأخير من 2025 استمرار نضج أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حافظ كل من الجهات المصدرة والمستثمرين على تركيزهم على الجودة والأساسيات والتنفيذ، ما يعكس بيئة سوقية تتسم بمستويات أعلى من التطور. كما يؤكد عمق رأس المال المتاح وتنوع عمليات الإدراج على الدور المتنامي للمنطقة كوجهة رئيسية لنشاط الأسواق العامة.

وخلال الربع الرابع 2025، تصدرت الشركة العامة المغربية للأشغال نشاط الاكتتابات في المنطقة من حيث العائدات، بعد أن جمعت 525.4 مليون دولار من خلال إدراجها في بورصة الدار البيضاء، ما يمثل 30.4% من إجمالي عائدات الاكتتابات في هذا الربع. وتلا ذلك اكتتاب شركة «أليك القابضة» التي جمعت 381.2 مليون دولار في سوق دبي المالي، مستحوذة على 22% من عائدات الربع. ولم يتم تسجيل أي عمليات إدراج مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال تلك الفترة.

وشملت الاكتتابات العامة خلال الربع مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها العقارات والبناء والطاقة وتجارة التجزئة والنقل والقطاع الصناعي، ما يعكس التقدم المستمر في توسيع قاعدة أسواق رأس المال وتعزيز التنويع الاقتصادي في المنطقة.

ولا تزال التوقعات المستقبلية للاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية، حيث أعربت 18 شركة وصندوقاً عن نيتها الإدراج في بورصات المنطقة خلال مطلع 2026. ومن المتوقع أن تشمل عمليات الإدراج المرتقبة قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمرافق والتكنولوجيا والتصنيع والصناعات الثقيلة، ما يعكس زخماً قوياً في مجالات اقتصادية متنوعة.