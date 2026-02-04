محمد العريان: الذهب لا يزال متفوقاً على البيتكوين

أشار الخبير الاقتصادي محمد العريان إلى تفوق أداء الذهب على البيتكوين على مدى خمس سنوات، وذلك في ظل التقلبات الأخيرة، التي تشهدها الأسواق.

وكتب في منشور عبر منصة «إكس»: «يستمر هذا التفوق في الأداء خلال العام الحالي، وحتى اليوم، حيث ينتعش الذهب بينما تستمر البيتكوين في التراجع».

ورغم التقلبات الحالية فإن أسعار الذهب سجلت عدة مستويات قياسية، وتعد مرتفعة بأكثر من 17% منذ بداية العام، بينما هبطت البيتكوين بصورة حادة، وفقدت حوالي 13% من قيمتها.

هذا، وواصلت أسعار الذهب مكاسبها، ⁠الأربعاء، واقتربت مجدداً من 5100 دولار بفعل الطلب على الملاذات الآمنة، بعد أن أسهم ‌التوتر الجيوسياسي المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الإقبال على المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي في أكثر من 17 عاماً. و ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.8 في المئة إلى 5076.01 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد ⁠أن قفز 5.9 في المئة، الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008، وبلغ الذهب مستوى قياسياً عند 5594.82 دولاراً، يوم الخميس الماضي، وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.⁠3 في المئة.