تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، في حين يدرس المسؤولون خطواتهم المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي في يناير، مسجلة تباطؤاً مقارنة بالشهر السابق، ومتوافقة مع أوسط توقعات استطلاع أجرته «بلومبرغ». ويُعد هذا المستوى الأضعف منذ سبتمبر 2024.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، على نحو غير متوقع إلى 2.2%، في حين تباطأ مؤشر أسعار الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 3.2%، وفقاً لما أفاد به مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» يوم الأربعاء.

وتشير بيانات تراجع التضخم دون المستوى المستهدف للمركزي الأوروبي عند 2%، إلى تحفيز البنك على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، رغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت تكاليف الاقتراض في الاجتماع المقرر الخميس.