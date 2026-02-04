ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا

قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير ⁠إن الرئيس دونالد ترامب وقع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا ‌حتى 31 ديسمبر، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 سبتمبر 2025.

وأضاف أن مكتبه سيعمل مع الكونغرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين، ⁠بما يتماشى مع سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولا".

وانتهى في سبتمبر الماضي العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي سن لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأمريكية للدول ⁠الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، والذي يغطي أكثر من 1800 منتج، مما يهدد مئات الألوف من الوظائف في أفريقيا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي تشريعا لتمديد القانون ثلاث سنوات، لكن مجلس ​الشيوخ خفض التمديد لاحقا إلى عام واحد، وهو ما وافق ​عليه مجلس النواب.

ويأتي تمديد ​البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في ‌أفريقيا. وكان ترامب قاطع ‌العام الماضي اجتماع ⁠مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب أفريقيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وقال ترامب لاحقا إن جنوب أفريقيا لن تدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة ​هذا العام، والتي ​تولت رئاسة المجموعة في ديسمبر .

ورحب وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، قائلا إنه "سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأمريكية التي تعتمد على البرنامج".

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.

وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو إرسائها.

وأشار المكتب أيضا إلى أنه يجب على الدول إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأمريكيين، وسن سياسات للحد من الفقر ‍ ومكافحة الفساد وحماية حقوق ⁠الإنسان.