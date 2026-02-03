النفط يعزز مكاسبه بعد إسقاط البحرية الأمريكية مسيرة إيرانية

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد أن أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية فوق بحر العرب.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل بنسبة 1.24% أو 82 سنتاً إلى 67.12 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس 1.51% أو ما يعادل 94 سنتاً إلى 63.08 دولاراً للبرميل.

جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات البحرية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة طائرات متواجدة في بحر العرب دون نية واضحة.

وأعادت الحادثة مخاطر نشوب مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران للواجهة، بعد أن هدأت هذه المخاوف مطلع الأسبوع عقب تصريح الرئيس الأمريكي بأن إيران «تجري محادثات جدية» بشأن الملف النووي.