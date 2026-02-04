الدولار يستقر بفضل بيانات اقتصادية قوية

حافظ الدولار على مكاسبه، أمس، بعد أن ⁠تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأمريكية.

واستقر ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 97.53 بعد ارتفاعه 1.5 % خلال يومين. وصعد اليورو 0.12 % ليصل إلى 1.1804 دولار.

ويشهد الدولار ارتفاعاً منذ أن رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات التصنيع الأمريكية عودة إلى النمو، إذ قال معهد إدارة التوريدات، الاثنين، إن ​مؤشر مديري المشتريات الخاص به انتعش إلى 52.6 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس ​2022.

وصعد الدولار ⁠الأسترالي بشكل ملحوظ بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين، بزيادة سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 3.85 بالمئة. وحذر البنك المركزي من التضخم ما عزز التوقعات بزيادة أخرى على الأقل هذا العام.

ونما الدولار الأسترالي 0.96 % في أحدث التعاملات ليصل إلى ​0.7014 دولار أمريكي. كما ​ارتفع إلى أعلى مستوى له مقابل الين منذ عام 1990، مسجلاً صعوداً بأكثر من 1.5 % ليصل إلى 109.48 ينات.

وباع المستثمرون الين وسندات الحكومة اليابانية قبيل الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير، متوقعين أن يمنح الأداء القوي لحزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي صلاحيات واسعة لتوسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وشهد الين انتعاشاً طفيفاً الأسبوع الماضي ‍بعدما لمح صناع القرار اليابانيون إلى إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في تحرك منسق لدعم عملتهم. واستقر الدولار مقابل الين في أحدث التعاملات عند 155.67 يناً.