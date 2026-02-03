سهم «باي بال» يهبط 16% عقب الإعلان عن تعيين رئيس تنفيذي جديد

تراجع سهم «باي بال» خلال تداولات الثلاثاء، بعدما توقعت الشركة أرباحاً ضعيفة لعام 2026، في ظل تباطؤ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة تعيين «إنريكي لوريس» -الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إتش بي»- مديراً تنفيذياً لها اعتباراً من مطلع مارس المقبل، ليحل مكان «جيمي ميلر» الرئيس المؤقت.

وقال «ميلر» في بيان الأعمال الصادر الثلاثاء: إن تعيين «لوريس» يعكس التزاماً واضحاً بتعزيز الابتكار ودعم الأداء المالي، فيما أكدت الشركة أنها تتخذ إجراءات قصيرة الأجل لاستعادة زخم نمو نشاط الدفع بعلامتها التجارية عبر الإنترنت.

وانخفض السهم بنسبة 15.9% إلى 44.1 دولاراً خلال التداولات، بعدما أنهى تعاملات الاثنين على انخفاض بنسبة 0.7%.