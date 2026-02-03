القيمة السوقية لـ «وول مارت» تتجاوز تريليون دولار

ارتفع سهم «وول مارت» خلال تعاملات الثلاثاء، لتتجاوز القيمة السوقية لسلسلة متاجر التجزئة الأمريكية مستوى تريليون دولار، وتنضم لقائمة كبرى الشركات التي يهيمن عليها القطاع التكنولوجي.

زاد السهم بنسبة 1.18 %، إلى 125.52 دولاراً خلال الجلسة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار.

جاء ذلك في ظل موجة صعود شهدت ارتفاع سعر السهم بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، ليتفوق على أداء مؤشر «إس آند بي 500» خلال نفس الفترة.

ويأتي الارتفاع الأخير للسهم، خلال الأسبوع الأول لتولي «جون فورنر» منصب الرئيس التنفيذي لـ «وول مارت»، خلفاً لـ «دوج ماكميلون»، الذي تقاعد في نهاية الأسبوع الماضي.

ارتفع سهم وول مارت بأكثر من 24 % خلال عام 2025، وبأكثر من 11 % حتى الآن في عام 2026. وقد تجاوز هذا الارتفاع مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500، التي بلغت نحو 16 % و2 % على التوالي خلال نفس الفترة.