بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع الذهب إلى 6000 دولار

شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، لكن محللي "بنك أوف أمريكا" يرون أن هناك زخماً كافياً لدفع المعدن النفيس إلى تجاوز مستوى 6000 دولار للأوقية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال "مايكل ويدمر" المحلل الاستراتيجي لدى المقرض الأمريكي في مذكرة، إن البنك يُقر بقلقه إزاء وتيرة المكاسب المتوقعة للذهب، لكن خلال موجات الصعود الأخيرة، لم تنتهِ الارتفاعات بسبب التشبع الشرائي، بل نتيجةً لتراجع العوامل التي جعلت المعادن النفيسة جذابة.

وأوضح "ويدمر" أن هذه العوامل، مثل سعي الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب لخفض قيمة الدولار، والضبابية الجيوسياسية، لا تزال قائمة.

وفي المقابل، لفت ويدمر، إلى أن التقلبات ستظل مرتفعة على الأرجح، مشيراً إلى أن تفاعل الأسواق مع ترشيح "ترامب" لـ "كيفن وارش" لرئاسة الفيدرالي قد يُقلص المخاوف بشأن استقلالية البنك، والتي شكّلت في السابق أحد المحفزات الرئيسية لارتفاع الذهب.