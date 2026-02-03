29.3 مليار دولار إيرادات «بيبسيكو» متجاوزة التوقعات

أعلنت شركة بيبسيكو، في بيان، عن تحقيق إيرادات فاقت التوقعات خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث ساعدت زيادة الأسعار وتحسن الإنتاجية على تعويض استمرار ضعف الطلب على منتجاتها من الوجبات الخفيفة والمشروبات في أمريكا الشمالية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% لتصل إلى 29.3 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزة توقعات «وول ستريت» البالغة 28.9 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت سيت» مع محللين.

أعلنت شركة بيبسي عن صافي دخل عائد للشركة في الربع الرابع قدره 2.54 مليار دولار، أو 1.85 دولار، مقارنة بـ 1.52 مليار دولار، أو 1.11 دولار للسهم، في العام السابق.

وباستثناء رسوم إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة والبنود الأخرى، حققت الشركة ربحًا قدره 2.26 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من مدينة بيرتشيس بولاية نيويورك مقراً لها، أن أحجام مبيعات الوجبات الخفيفة مثل دوريتوس وشيتوس تراجعت بنسبة 1%، كما تراجعت مبيعات المشروبات في أمريكا الشمالية بنسبة 4%.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت مبيعات المشروبات بنسبة 1%، فيما تراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 2 %.