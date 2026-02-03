ماسك يدمج الذكاء الاصطناعي والفضاء في كيان بـ 1.2 تريليون

رسمياً أنجز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة دمج شركتي «سبيس إكس» و«إكس إيه آي»، من أكبر الشركات الخاصة في العالم، في خطوة من شأنها أن تؤمن تمويلاً ضخماً لطموحات ماسك اللامتناهية في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلن إيلون ماسك أن «سبيس إكس» استحوذت على شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي «xAI»، في صفقة قياسية توحد طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء، وذلك بدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع الشركة المصنعة لروبوت الدردشة جروك Grok.

وتقدر قيمة إكس إيه آي xAI بـ 250 مليار دولار، بينما تقدر قيمة سبيس إكس SpaceX بتريليون دولار.

وتحدث ماسك مراراً عن الحاجة إلى تسريع تطوير التكنولوجيا، التي تسمح لمراكز البيانات بالعمل في الفضاء، وهو هدف قد يصبح تحقيقه أسهل في الشركة المدمجة.

أفاد أحد المصادر أن الشركة لا تزال تتوقع طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام، وكانت شركة سبيس إكس تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار، في أكبر عملية بيع أسهم ابتدائية حتى الآن.

ووفقاً لبعض المصادر من المتوقع أن تبلغ قيمة سهم الشركة المندمجة 526.59 دولاراً، وأكد أحد المصادر أن الصفقة تتم بالكامل عن طريق الأسهم.

أوضح ماسك في بيانه مبررات الصفقة قائلاً، إن أقل الطرق تكلفة لإجراء حسابات الذكاء الاصطناعي خلال سنتين إلى ثلاث سنوات ستكون في الفضاء.