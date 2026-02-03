الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات

تعتزم الصين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات، ذات الاستخدام الشائع في سيارات «تسلا» الكهربائية، والعديد من طرازات السيارات الكهربائية الأخرى، وذلك بداية من العام المقبل.

وجاء في التفاصيل التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أنه من الضروري أن تتضمن جميع أبواب السيارات آلية فتح ميكانيكية للمقابض، باستثناء باب الصندوق الخلفي.

وأفاد مسؤولون بأن هذه السياسة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة بعد وقوع حوادث مميتة في السيارات كهربائية، حيث أفادت تقارير بأن الأبواب الإلكترونية لم تعمل، وأن الركاب حوصروا داخل المركبات.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الشرط الجديد في الأول من يناير من عام 2027، وبالنسبة لطرازات السيارات، التي تمت الموافقة عليها بالفعل، فستكون هناك مهلة أمام شركات تصنيع السيارات حتى الأول من يناير 2029 لإجراء تعديلات على التصميم، لتتوافق مع اللوائح الجديدة.