«سناب شات» تحجب 415 ألف حساب في أستراليا

أعلنت شركة «سناب شات» أنها حجبت 415 ألف حساب في أستراليا تعود لمستخدمين دون 16 عاماً، تطبيقاً للحظر الذي فرضته الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الفئة العمرية، لكنها حذّرت من أن بعض القاصرين قد يلتفّون على تقنيات التحقق من العمر.

ودعت المنصة السلطات الأسترالية إلى إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين كـ«إجراء وقائي إضافي» في إطار هذه الخطوة غير المسبوقة عالمياً.

وبموجب التشريع الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر، يتعيّن على منصات بينها «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» منع القاصرين من امتلاك حسابات.

وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (34 مليون دولار أمريكي) إذا لم تتخذ خطوات للامتثال.

وكانت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية أفادت الشهر الماضي بأن شركات التكنولوجيا حجبت بالفعل 4,7 ملايين حساب، محققة «نتائج ملموسة».

وقالت «سناب شات» إنه حتى نهاية يناير، تم حجب أو تعطيل 415 ألف حساب في أستراليا لمستخدمين دون 16 عاماً، مضيفة «نواصل إغلاق مزيد من الحسابات يومياً». غير أن الشركة اعتبرت أن القانون يترك «ثغرات كبيرة»، مشيرة إلى أن تقنيات تقدير العمر لا تتجاوز دقتها هامش سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأضافت أنه «عملياً، قد يتمكن بعض من هم دون 16 عاماً من تجاوز الإجراءات، ما يعرّضهم لحماية أقل، بينما قد يُحرم آخرون فوق 16 عاماً من الوصول خطأ».