العملات الرقمية تتنفس من جديد

تحولت عملة «بتكوين» إلى الارتفاع من أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، عقب موجة بيعية شهدتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في ظل تقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالذهب والفضة.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.85% إلى 77.778 ألف دولار، بعدما تراجعت عند 74.541 ألف دولار، وهو المستوى الأدنى منذ أبريل 2025.

وقلصت الإيثريوم خسائرها متراجعة بنسبة 0.50% عند 2308 دولارات، بينما ارتفعت كل من الريبل 3.49% إلى 1.6437 دولار، والدوج كوين 2.25% إلى 10.59 سنتات.

وللمرة الأولى منذ 2023، هبط سعر العملة المشفرة «بتكوين» إلى ما دون متوسط تكلفة الشراء لشركة «ستراتيجي» (Strategy)، وهي الأداة الاستثمارية القائمة على الاستدانة التي يقودها مايكل سايلور، وتعد بمثابة مؤشر لسعر بتكوين.

وجرى التعامل مع أساس التكلفة لدى الشركة، البالغ حالياً 76037 دولاراً، على أنه مستوى دعم نفسي، غير أن هذا المستوى انهار مع تراجع بتكوين إلى ما دون 76 ألف دولار يوم السبت، ثم مرة أخرى خلال التعاملات الآسيوية أمس.

وسلط هذا المستوى الضوء على حقيقة أعمق تتمثل في هبوط سهم «ستراتيجي» بنحو 70% عن ذروته، وتلاشي علاوة السهم.

ووفق بيانات جمعتها «بلومبرغ»، أنفقت «ستراتيجي» 54.2 مليار دولار على مخزونها من بتكوين، ومع انخفاض السعر إلى 74541 دولاراً يوم الاثنين، بلغت قيمة حيازات الشركة نحو 53.2 مليار دولار.

ورغم أن «ستراتيجي» ما زالت تحتفظ بأكثر من 712 ألف عملة، فإن قيمة هذا المخزون تآكلت بالتزامن مع تراجع السردية الاقتصادية الكلية الداعمة لبتكوين.

فبعد أن جرى تسويقها كأداة تحوط ضد التضخم وتآكل قيمة العملات الورقية، أخفقت بتكوين في الآونة الأخيرة في التجاوب مع محفزات مألوفة تتمثل في صدمات جيوسياسية، ضعف الدولار الأمريكي، وحتى الرياح التنظيمية الداعمة. بدلاً من ذلك، تحولت أنظار السوق - ورأس المال - إلى رهانات مضاربة.