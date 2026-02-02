«فيزا»: 30 % نمو إنفاق موسم الشتاء في الإمارات 2025

كشفت شركة «فيزا» عن أحدث تقرير لها حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم عطلات الشتاء 2025 في الإمارات، وذلك استناداً إلى مؤشر «فيزا» لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة. وأظهر التقرير نمواً سنوياً بنسبة 30% في الإنفاق باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة، مدفوعاً بزيادة الإقامات المحلية، وتنامي النشاط السياحي، وارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه.

وشهد إنفاق الزوار الدوليين باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجّل الزوار القادمون من أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وبولندا، زيادة تقارب 50%. كما ارتفع إنفاق الزوار من آسيا، مثل تايلاند والفلبين، ومن أمريكا اللاتينية كالبرازيل وبورتوريكو بنسبة تجاوزت 145%.

وسجل إنفاق المقيمين في الإمارات باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة نمواً قارب 35%. وارتفع السفر إلى وجهات آسيوية، مثل تايلاند واليابان والصين، بنسبة تجاوزت 75%. كما كشف التقرير عن اختلاف في أنماط الحجز، حيث قام 75% من المسافرين بالحجز خلال شهر من موعد السفر، فيما خطّط 25% قبل 1–6 أشهر. وارتفع الإنفاق على المطاعم والترفيه بين المسافرين للخارج بنسبة تقارب 45%.

واستمر الإنفاق المحلي لحاملي بطاقات «فيزا» المميزة في تسجيل أداء قوي، مع زيادة الإقامات المحلية بنسبة تقارب 35%، وارتفاع الإنفاق على السلع الفاخرة، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل والمجوهرات والأحجار الكريمة، بنسبة 35%.

وقالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في الإمارات: شهد موسم عطلات الشتاء نمواً قوياً في السفر والترفيه وتجارة السلع الفاخرة، مع استمرار جاذبية الإمارات كوجهة مفضلة للسياح، وحرص السكان على الاستمتاع بالتجارب المحلية. وتساعد هذه المؤشرات الشركات في تقديم تجارب تجارة أكثر تميزاً وسلاسة، تواكب توقعات المتعاملين المتغيّرة.

تم إعداد مؤشر «فيزا» لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة من قبل فريق «فيزا للاستشارات والتحليل»، حيث يرصد إجمالي نشاط التجزئة والسفر والإنفاق المرتبط بالتجارب خلال موسم عطلات الشتاء خلال الفترة من من 1 إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك بالاعتماد على جزء من بيانات «فيزا نت»، إلى جانب تقديرات مستندة إلى الاستطلاعات لوسائل الدفع الأخرى.

وقال نيكولاس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق «فيزا للاستشارات والتحليل» لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: يسلط المؤشر الضوء على كيفية تأثير موسم العطلات في تشكيل سلوك المستهلكين عبر السفر وتجارب التجارة. وتساعد هذه المؤشرات البنوك والتجار على تصميم عروض أكثر جاذبية وتعزيز تفاعل العملاء. ونعمل على تحويل هذه المعطيات إلى استراتيجيات عملية تدعم استجابة الشركات لاحتياجات المستهلكين المتغيرة.