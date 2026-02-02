بتكوين تهبط إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولاراً

واصلت العملات المشفرة خسائرها على وقع الانهيارات المفاجئة للذهب والفضة، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المرشح لرئاسة الفدرالي الأميركي خلفاً لجيروم باول، حيث هبطت بتكوين إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولاراً ، كما هبطت إيثر إلى أدنى مستوى منذ 22 يونيو عند 2166.79 دولاراً.

وتراجعت بتكوين، وإيثريوم، وسولانا مع استيعاب المستثمرين الأفراد لأسبوع مليء بالأحداث والتقلبات الحادة في السلع وإعلان طال انتظاره من الرئيس ترامب بشأن اختياره لرئيس الاحتياطي الفدرالي المقبل.

وفي أواخر التعاملات أمس (السبت)، انخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى أقل من 79000 دولار، بانخفاض 5.02 في المئة، بينما تراجعت إيثريوم نحو 9 في المئة إلى 2445.31 دولاراً، في حين خسرت عملة سولانا 9.9 في المئة عند 105.50 دولاراً.

ويأتي الانخفاض في العملات المشفرة في أعقاب اختيار ترامب لكيفن وارش لقيادة «الفدرالي»، مما عزز الدولار الأميركي حيث خفف المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

من جهة أخرى واصل الذهب ⁠انخفاضه يوم الاثنين، متأثراً بارتفاع الدولار، في ‌ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، في حين تعافت الفضة ⁠من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجلته يوم الجمعة.

وانخفض الذهب في المعاملات ⁠الفورية 1.5 بالمئة إلى 4793.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى ​مستوى له في أكثر من ​أسبوع يوم الجمعة.

وكان ​الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند ‌5594.82 ‌دولار يوم ⁠الخميس.

وزات العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.6 بالمئة إلى 4818.10 دولار للأوقية.