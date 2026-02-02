أسعار النفط تنخفض 3% في ظل تأييد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران

تراجعت أسعار النفط الاثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مهدّئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين في المنطقة الغنية بالخام.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% ليبلغ 62,99 دولارا، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3,2% إلى 67,09 دولارا خلال جلسات التداول الأولى في السوق الآسيوية عقب تصريحات الرئيس الأميركي.

ويهدد ترامب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الى المنطقة، لكن توازيا تحدث ترامب مرارا عن إمكانية التفاوض مع طهران لتجنب صراع مسلح.

وقال ترامب للصحافيين الأحد "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا".

وفي منتصف الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط وسط احتمال تدخل أميركي في إيران .

وبلغ سعر برميل خام برنت بحر الشمال، تسليم مارس، 70,71 دولارا عند إغلاق جلسات التداول الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، متجاوزا 65 دولارا.