مصادر: تحالف «أوبك+» سيبقي على تعليق زيادة الإنتاج في مارس

قال ثلاثة مندوبين من «أوبك+» لرويترز إن من المرجح أن يبقي التحالف على تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس عندما يجتمع في وقت لاحق الأحد، حتى بعد وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر بسبب المخاوف من أن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران العضو في منظمة «أوبك».

وسيأتي اجتماع ثماني دول أعضاء في «أوبك+» بعدما اقترب ‌خام برنت ‌من 70 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم ‌الجمعة، ⁠أي ​بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 71.89 دولاراً، والذي وصل إليه يوم الخميس، على الرغم من التكهنات بأن وفرة المعروض في عام 2026 ستدفع الأسعار إلى الانخفاض.

ورفعت مجموعة من الدول حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من أبريل إلى نهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعادل 3 % تقريباً من الطلب العالمي، ثم جمدت هذه الدول زيادات أخرى مخطط لها من ‌يناير إلى مارس 2026 بسبب ‍ضعف الاستهلاك الموسمي. وذكرت مصادر أنه من غير المتوقع اتخاذ أي قرارات بشأن سياسة الإنتاج لما بعد مارس.

ويضم تحالف «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين. ويضخ أعضاء التحالف مجتمعين حوالي نصف إنتاج ​النفط العالمي. وقال المندوبون إن من المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+، هي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أيضاً الأحد، ⁠ولا تتمتع اللجنة بسلطة اتخاذ القرارات بشأن سياسة الإنتاج.