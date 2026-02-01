إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية انتظاراً لاتفاق «الهجرة»

دخلت الحكومة الأمريكية في ما يُتوقع أن يكون ‌«إغلاقاً قصيراً» لأنشطتها، أمس، بعدما لم يتمكن الكونجرس من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات قبل الموعد النهائي الذي حل في منتصف الليل.



وبعد تأخير دام ساعات، أقر مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق بأغلبية 71 صوتاً مقابل 29، بتأييد من الحزبين. لكن مساعداً لقيادة الحزب الجمهوري، قال إن مجلس النواب لن يعقد جلسات حالياً، ومن المتوقع ألا يناقش الإجراء حتى يوم الاثنين. وبدأ الإغلاق الجزئي في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



ومن المرجح أن يمتد ⁠الإغلاق لفترة وجيزة. ويعمل المشرعون من الحزبين على التأكد من ألا يتسبب النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة في تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.



والاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ‌سيفصل تمويل وزارة ‌الأمن الداخلي عن حزمة التمويل ⁠الأوسع، مما يسمح للمشرعين بالموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل.