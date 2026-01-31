رئيسة الوزراء اليابانية: ضعف الين له فوائده

قالت رئيسة الوزراء ⁠اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم السبت إن لضعف الين ‌بعض الفوائد، وذلك في موقف يعد مناقضا لتحذيرات وزارة المالية من احتمال التدخل لدعم العملة المتراجعة.

وأوضحت تاكايتشي في خطاب انتخابي استعدادا للانتخابات المقررة الأسبوع المقبل "يقول الناس إن ضعف الين ⁠أمر سيئ في الوقت الحالي لكنه يمثل فرصة كبيرة للقطاعات التي تعتمد على التصدير... سواء كان ذلك في بيع المواد الغذائية أو ⁠صناعة السيارات، ورغم الرسوم الجمركية الأمريكية، كان ضعف الين بمثابة حاجز وقائي. وساعدنا ذلك بشكل كبير".

ولم تحدد تاكايتشي ما إذا كان الين القوي ​أو الضعيف هو الأنسب لليابان لكنها عبرت ​عن رغبتها في بناء ​هيكل اقتصادي متين قادر على تحمل تقلبات العملة من خلال تعزيز ‌الاستثمار المحلي.

لكن ‌تصريحاتها تتناقض ⁠بشكل حاد مع تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التي كررت في مناسبات عدة تهديدات باتخاذ إجراءات مع تراجع الين إلى أدنى ​مستوياته ​في 18 شهرا، وهو تراجع أسهم في ارتفاع التضخم ودفع البنك المركزي إلى الإشارة إلى احتمال تشديد ‍السياسة النقدية.

وشهد الين ثلاثة ارتفاعات، وخصوصا بعد تقارير عن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك شارك مع السلطات اليابانية في سؤال البنوك عن سعر الصرف الذي ستحصل ‍عليه إذا اشترت الين، وهي خطوة يمكن أن تشير إلى الاستعداد للتدخل.

وتسعى تاكايتشي إلى حشد الدعم لمهمتها المتمثلة في إنعاش الاقتصاد خلال الانتخابات المبكرة التي ستجرى في الثامن من فبراير .