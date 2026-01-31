النفط يسجل أكبر مكاسب شهرية منذ 2022

قلصت أسعار النفط خسائرها عند التسوية، يوم الجمعة 30 يناير، وسجلت مكاسب شهرية، وسط مؤشرات إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل في حوار مع إيران بشأن برنامجها النووي، ما قلل المخاوف بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات نتيجة لهجوم أمريكي.

وقد سجلت أسعار النفط أول مكاسبها الشهرية منذ نصف عام تقريباً، تحت ضغط من تصاعد حالة الغموض واللايقين التي تعتري الأسواق، في وقت شهد فيه الشهر تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية ضد إيران، ما جدد المخاوف المرتبطة بالإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب شهرية بأكثر من 16% - وفق حسابات «البيان» - وهو أكبر مكسب شهري منذ يناير 2022، لتصل إلى 70.69 دولاراً للبرميل مقارنة مع 60.85 دولاراً للبرميل في نهاية تعاملات ديسمبر الماضي.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب شهرية في يناير بنسبة أكثر من 13% وصولاً إلى 65.21 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 57.42 دولاراً للبرميل في ديسمبر، في أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2023.

جاء الضغط على الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقد تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط هذا الأسبوع مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الأربعاء على إبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية وإلا ستواجه هجوماً، لكنه صرح يوم الخميس بأنه يعتزم التحدث مع قادة البلاد.