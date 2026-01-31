انخفاض «وول ستريت» مع تقييم آفاق السياسة النقدية

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية، بعد ترشيح الرئيس دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي، إلى جانب استمرار الضغوط بقطاع التكنولوجيا.

وخلال التعاملات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.24 % أو 115 نقطة إلى 48955 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 0.26 % أو 15 نقطة إلى 6953 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.30 % أو 79 نقطة إلى 23605 نقاط.

واستمرت الضغوط في قطاع التكنولوجيا مع هبوط سهم «أبل» 1.14 % إلى 255.34 دولاراً، بعد أن حذر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لصانعة «آيفون» من تأثر هامش ربح الشركة بسبب النقص العالمي في المعروض من رقائق الذاكرة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن ترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي خلفاً لجيروم باول، ما يرجح هدوء المخاوف بشأن استقلالية البنك في إدارة شؤون السياسة النقدية، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي»، إذ شغل وارش سابقاً عضوية مجلس محافظي الفيدرالي، ويُعرف عنه توجهه المشدد بشأن التضخم، ورغم احتمال أن يدفع وارش باتجاه خفض الفائدة على المدى القريب تنفيذاً لرغبة ترامب، إلا أن الأسواق ترى أنه لن يتبع توجيهات الرئيس دائماً بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية استقرار التضخم السنوي لأسعار المنتجين عند 3 % خلال ديسمبر، لكن المؤشر العام ارتفع 0.5 % بعد زيادته 0.2 % في نوفمبر، ما يعني تسارع وتيرة نمو تكاليف الإنتاج.