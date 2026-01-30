النحاس لمستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، خلال تعاملات أمس، مع ضعف الدولار، بالتزامن مع إعلان كبرى الشركات العالمية انخفاض إنتاجها العام الماضي.

وصعد عقد النحاس الأكثر تداولًاً في بورصة شنغهاي بنسبة 6.7 %، عند 109.11 آلاف يوان (15708.77 دولارات) للطن، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 110.97 آلاف يوان.

وارتفعت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 6.2 %، لتسجل 13.92 ألف دولار للطن، مقلصةً مكاسبها بعد أن لامست مستوى قياسياً جديداً، عند 14.125 ألف دولار للطن.

وأعلنت شركة «أنتوفاجاستا» انخفاض إنتاجها من النحاس بنسبة 1.6 % في عام 2025، ليصل إلى 653.7 ألف طن، وأبقت على توقعاتها لإنتاج عام 2026 دون تغيير، عند مستوى يتراوح بين 650 ألفاً و700 ألف طن. كما أفادت شركة «جلينكور» بانخفاض إنتاجها من النحاس بنسبة 11 % في عام 2025.