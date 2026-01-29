"علي بابا" تدمج أنشطة القيادة الذاتية في كيان جديد ب2 مليار دولار

تعكف شركة "علي بابا" حالياً على دمج وحدة القيادة الذاتية الخاصة بها مع شركة "زيلوس تكنولوجي" الصينية لتشكيل كيان جديد تبلغ قيمته نحو 2 مليار دولار.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصفقة ستشهد استحواذ "كاينياو " التابعة لـ "علي بابا" على حصة في "زيلوس تكنولوجي" المتخصصة في مركبات التوصيل ذاتية القيادة، والتي ستتولى إدارة الكيان المدمج.

كانت "علي بابا" قد أعلنت - العام الماضي - عن خطة لدمج خدمات توصيل الطعام والسفر عبر الإنترنت ضمن وحدتها للتجارة الإلكترونية، في ظل تزايد المنافسة في السوق الصينية.

وأوضحت المصادر أن "كاينياو" ستتوقف عن تصنيع أو بيع المركبات ذاتية القيادة، على أن ينضم عدد من المديرين والكوادر الفنية من الشركة التابعة لـ "علي بابا" إلى "زيلوس"، إلى جانب انضمام أحد التنفيذيين في "كاينياو" إلى مجلس إدارة الكيان الجديد.

وتأتي الصفقة في إطار مساعي "علي بابا" لإعادة هيكلة أنشطتها وترشيد عملياتها، مع تركيز أكبر على أعمال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، التي تمثل محركات الإيرادات الرئيسية للمجموعة.