نفط برنت يتجاوز 70 دولاراً وسط التهديدات الأمريكية بضرب إيران

ارتفع سعر نفط برنت إلى 70 دولارا للبرميل وسط التهديدات الأميركية بضرب إيران.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على ⁠التوالي مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد ‌تشن هجوما عسكريا على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

وترتفع الأسعار مع زيادة الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي وذلك بتهديدات بشن ضربات عسكرية وبوصول سفن حربية أمريكية إلى ​المنطقة. وإيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة ​للبترول (أوبك) بإنتاج يبلغ 3.​2 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في سيتي في مذكرة أمس الأربعاء "أدى احتمال ‌تعرض إيران للقصف إلى ‌تصاعد العلاوة الجيوسياسية ⁠لأسعار النفط ثلاثة إلى أربعة دولارات (للبرميل)".

وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى 72 دولارا للبرميل.