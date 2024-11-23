ماسك: أمريكا تتجه بسرعة كبيرة نحو الإفلاس

انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الوضع المالي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها "تتحرك بسرعة كبيرة نحو الإفلاس".

ووفقاً لروسيا اليوم، كتب ماسك في منشور عبر منصة "X": "أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس".

ويأتي رد ماسك تعليقا على منشور لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عبر "x"، والتي قالت فيه إن آخر مرة حققت فيه الولايات المتحدة فائضا في الميزانية كان في عام 2001.

وأضافت أن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، وجمعت "4.47 تريليون دولار فقط".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية (DOGE).

وأعرب ماسك مرارا عن دعمه لترامب على شبكته الاجتماعية X، وأصبح نشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأمريكية.

ووعد ماسك بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات.