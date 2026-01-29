اكتتاب «سبيس إكس» تزامناً مع اصطفاف الكواكب وعيد ميلاد ماسك

اقترح إيلون ماسك توقيت طرح أسهم شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام الأولي، ليتزامن مع حدث فلكي نادر ويوم ميلاده الذي يصادف 28 يونيو، حيث يسعى أغنى رجل في العالم إلى اختيار تاريخ مميز لما سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ.



وتستهدف الشركة المصنعة للصواريخ منتصف يونيو لإجراء الطرح، عندما يظهر كوكبا المشتري والزهرة قريبين جداً من بعضهما البعض، فيما يعرف بالتقابل، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكره خمسة أشخاص مطلعين على الأمر.



وتهدف «سبيس إكس» إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار بتقييم يقارب 1.5 تريليون دولار، حسبما أضاف الأشخاص لصحيفة فاينانشال تايمز، ما سيجعل الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، متجاوزاً بكثير الـ 29 مليار دولار، التي جمعتها شركة أرامكو السعودية في 2019، وحذروا من أن جميع الأرقام لا تزال أولية وقد تتغير.



وكانت الصحيفة قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الشركة تستعد لتعيين بنك أوف أمريكا، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، ومورغان ستانلي لتولي أدوار قيادية في الصفقة الضخمة.

في يومي 8 و9 يونيو سيكون كوكبا المشتري والزهرة «على بعد درجة واحدة تقريباً عن بعضهما البعض في السماء، أي بعرض الإبهام عند فرد الذراع»، وفقاً لما ذكرته منظمة The Planetary Society غير الربحية، وبعد بضعة أيام سيحاذي عطارد أيضاً بشكل قطري مع الكوكبين الآخرين.