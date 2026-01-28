الدولار يهبط بعد تصريحات ترامب

واجه الدولار "أزمة ثقة" إذ تحرك بالقرب ⁠من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم الأربعاء بعد أن تجاهل الرئيس دونالد ترامب تراجعه ‌في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني.

وتجاوز اليورو مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ عام 2021 وتراجع قليلا خلال الجلسة مسجلا 1.2015 دولار، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى منذ عام 2021 مسجلا 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وسجل مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 95.964 بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة عندما وصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.566.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن قيمة الدولار "رائعة"، ⁠وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم. واعتبر المتعاملون تعليقاته بمثابة إشارة لبيع العملة بقوة.

ولم تكن تعليقات ترامب جديدة كليا، ولكنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط مع تأهب المتعاملين لتدخل منسق محتمل ​من جانب السلطات الأمريكية واليابانية لتثبيت الين.

وقال كايل رودا كبير محللي السوق لدى ​كابيتال دوت كوم "يظهر ذلك وجود ​أزمة ثقة في الدولار الأمريكي ويبدو أنه في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة ترامب بسياستها التجارية والخارجية والاقتصادية غير ‌المنتظمة، قد يستمر هذا ‌الضعف". وهبط الدولار أكثر من ⁠تسعة بالمئة في عام 2025 وبدأ العام الجديد على تراجع، إذ انخفض بالفعل بنحو 2.3 بالمئة في يناير كانون الثاني في ظل النهج المتقلب الذي يتبعه ترامب حيال التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​والزيادات الضخمة في الإنفاق العام ​التي أقلقت المستثمرين.

وقال رودا "يتعارض ضعف الدولار مع الأساسيات القوية الأخرى. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال ممتازا، ومن المفترض أن يعكس الدولار ذلك. ولكنه لا يفعل بسبب نهج ترامب". وسينصب تركيز المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وتلقى الين الياباني مزيدا من الدعم من عمليات بيع الدولار وسجل 152.60 مقابل العملة الأمريكية بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بسبب الحديث عن تدقيق الولايات المتحدة واليابان في أسعار الصرف، وهو ما ينظر إليه غالبا على أنه تمهيد لتدخل رسمي. وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023 وسط الضعف واسع النطاق للعملة الأمريكية وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام الماضي، مما دعم توقعات إقدام بنك الاحتياطي ‍الأسترالي على رفع سعر الفائدة ⁠في المدى القريب.