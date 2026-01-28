النفط يرتفع مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع استمرار ⁠المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عاصفة شتوية عطلت إنتاج وصادرات الخام في الولايات المتحدة، في حين قدم التوتر ‌في الشرق الأوسط دعما إضافيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.85 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 62.74 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

وأشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج الأمريكي بما يصل ⁠إلى مليوني برميل يوميا، أو نحو 15 بالمئة، في بداية الأسبوع بفعل العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وأفادت خدمة تتبع السفن (فورتكسا) بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج بالولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر يوم ⁠الأحد.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية

"بمجرد أن تنحسر المخاوف بشأن الإمدادات، ستعود ضغوط البيع على الأرجح".

وأضاف أن التوازن بين فائض المعروض المتوقع هذا العام والمخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوتر في الشرق الأوسط، قد يبقي سعر تداول الخام الأمريكي حول 60 دولارا ​للبرميل في الوقت الحالي.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن من المرجح أن يستعيد حقل ​تنجيز، أكبر حقول النفط في قازاخستان، أقل ​من نصف إنتاجه الطبيعي بحلول السابع من فبراير مع تعافيه ببطء من حريق وانقطاع للتيار الكهربائي.

في المقابل قالت شركة سي.بي.‌سي، التي تدير خط ‌أنابيب وتتعامل مع حوالي 80 بالمئة ⁠من صادرات قازاخستان النفطية، إنها عادت إلى طاقة التحميل الكاملة في محطتها على ساحل البحر الأسود بعد اكتمال الصيانة في إحدى نقاط الإرساء الثلاث.