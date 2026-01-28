النفط يتحول للارتفاع و«برنت» يتجاوز 66 دولاراً

تحولت أسعار النفط للارتفاع، أمس، مع تقييم الأسواق تراجع الإمدادات في الولايات المتحدة في ظل موجة برد قارس أثرت على منشآت الإنتاج والتكرير، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار.

وخلال التعاملات زادت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس 1.40% أو 91 سنتاً إلى 66.48 دولاراً للبرميل، فيما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم مارس 1.40% أو 86 سنتاً إلى 61.49 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.45% إلى 96.603 نقطة، وهو ما خفف من الضغوط على السلع المقومة به. ويترقب المستثمرون صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط بالولايات المتحدة اليوم.