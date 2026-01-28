الدولار قرب أدنى مستوى في 4 أشهر

ارتفع الين الياباني، أمس، بعد جلستين متتاليتين ⁠من المكاسب الحادة، فيما ظل المتعاملون في حالة تأهب لاحتمال تدخل منسق من السلطات في الولايات المتحدة واليابان.

وضغط صعود الين على الدولار، الذي تراجع مقترباً من أدنى مستوى في أربعة أشهر، فيما يتعرض لمزيد من الضغوط بسبب مشاكله الخاصة، مثل إغلاق الحكومة الأمريكية الذي يلوح في الأفق، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المتقلبة.

وانصب معظم التركيز في أسواق العملات في الآونة الأخيرة ⁠على الين، الذي ارتفع ثلاثة بالمئة خلال الجلستين الماضيتين على خلفية الحديث عن مراقبة الولايات المتحدة واليابان لأسعار الصرف، وهي خطوة غالباً ما ينظر إليها على أنها تمهيد للتدخل.

وساعد ذلك على ثبات الين حول مستوى 153 - 154 ⁠مقابل الدولار، إذ سجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 154.24 مقابل الدولار، مبتعدة عن المستوى المتدني الذي سجلته يوم الجمعة عند 159.23.

وفي السوق الأوسع نطاقاً، أدت عمليات بيع الدولار بدورها إلى ترك معظم العملات الرئيسية الأخرى بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.1878 دولار، بعد أن وصل إلى ذروة ​بلغت 1.19075 دولار، ​الاثنين. وكذلك سجل الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعاً عند 1.37125 دولار في الجلسة السابقة وبلغ في أحدث تعاملات 1.3678 دولار.

وحافظ الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على ‍مكاسبهما من الجلسة السابقة وجرى تداولهما عند 0.6914 و0.5970 دولار أمريكي على الترتيب.

ومقابل مجموعة من العملات، انخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية عام 2026. وسجل في أحدث قراءة 97.05، بعد أن نزل لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 96.808، الاثنين.

وبدأ اجتماع السياسية النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يستمر يومين، وهو اجتماع سيطغى عليه على الأرجح التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع رئيس المجلس جيروم باول.