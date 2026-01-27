«انهيار تاريخي».. الريال الإيراني يهوي إلى 1.5 مليون مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الريال الإيراني إلى 1.5 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية الأزمات الاقتصادية.

وعرضت محلات الصرافة هذا السعر في وقت لا تزال إيران تعاني فيه من تبعات العقوبات الدولية، خاصة تلك المرتبطة ببرنامجها النووي.

وبدأت الاحتجاجات في إيران يوم 28 ديسمبر الماضي، جراء انهيار العملة الإيرانية، الريال، وسرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن وصول الريال إلى هذا المستوى الكارثي سيلقي بظلاله الثقيلة على معيشة المواطنين، متسبباً في موجات تضخم هائلة وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والغذائية، مما يهدد بتلاشي الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر.

ورغم المحاولات المتكررة للمصرف المركزي الإيراني لضبط سوق الصرف وضخ العملة الصعبة، إلا أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لا تزال تتسع، مما يعكس صعوبة السيطرة على النزيف المالي في ظل العزلة الاقتصادية.